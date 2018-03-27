Путин: пожар в Кемерово произошел из-за преступной халатности и разгильдяйства

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство, пишет «ТАСС».

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Напомним, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека, еще 52 пострадали, 13 человек госпитализированы.