США высылают из страны 60 российских дипломатов

Соединенные Штаты высылают 48 сотрудников российской дипломатической миссии и еще 12 сотрудников России в миссии ООН из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По его словам, у дипломатов есть семь дней на то, чтобы уехать из страны.

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с Россией, но лишь в случае изменения ее поведения», — добавил источник.

Он отметил, что во время телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом эта тема не обсуждалась.

«Это решение, в которое президент был лично вовлечен с самого начала и которое он лично принял», — подчеркнул источник.