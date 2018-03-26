Семьи погибших в кемеровском пожаре получат по три миллиона рублей от владельца торгового центра

Компания «Кондитерус ком», которой принадлежит кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», выплатит по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего при пожаре в ТЦ, сообщает «Медуза». Об этом заявил основатель «КДВ групп» Денис Штенгелов, в структуру которой входит компания.

Ранее власти Кемеровской области объявляли о компенсациях по миллиону рублей родственникам погибших в торговом центре.

«Это ужасная трагедия. Соболезную всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом. Я заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложит все усилия, чтобы выяснить причины трагедии», — заявил Штенгелов.