Страны Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов

Франция, Германия, Латвия, Польша, Литва, Эстония и другие европейские страны объявили о высылке российских дипломатов, пишет Meduza.

Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Франция, Германия и Польша вышлют по четыре дипломата, Чехия и Литва — трех. Латвия и Эстония — по одному дипломату. Дания и Италия объявили о высылке двух дипломатов. Одного дипломата вышлет Финляндия.

Помимо этого о высылке 13 российских дипломатов объявила Украина. В качестве жеста солидарности с Великобританией о высылке четырех дипломатов-россиян объявила и Канада.

Президент Евросоюза Дональд Туск на пресс-конференции объявил, что ЕС считает Россию ответственной за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии