​В КЦ «Порт» состоится открытие выставки «Алхимия»

С 6 по 19 апреля в культурном центре «Порт» будет представлена персональная выставка «Алхимия» молодой сургутской художницы, работающей под творческим псевдонимом Ежевика.
В составе «Алхимии» будут
представлены различные работы на традиционных холстах и полиптихи сложной формы.
Открытие выставки состоится 6 апреля в 19 часов. Гостей ждёт презентация проекта, авторская экскурсия и музыкальное сопровождение.
Как живет муниципальная пресса? Главный редактор газеты «Вестник» Ирина Ленькина // ONLINE 27 марта в 15:00