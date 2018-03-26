Участники конференции в Пойковском пришли к выводу, что югорчане мало знают о положенных им пенсионных льготах.

Конференцию организовал АО «Ханты-Мансийский НПФ» для того, чтобы обсудить, как руководители учреждений могут помочь своим сотрудникам воспользоваться положенными им льготами и увеличить будущую пенсию в соответствии с законом ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан»

На мероприятие собралось более 50 человек. Это руководители школ, детских садов, лечебных учреждений и учреждений культуры Пойковского и других поселений Нефтеюганского района.

Работники всех бюджетных учреждений Югры имеют право на участие в программе «Две пенсии для бюджетников». Это программа правительства Югры. Она позволяет участнику формировать будущую пенсию, используя финансовую поддержку окружного бюджета. Взносы из региональной казны равны взносам участника. Кроме того, на пенсионный счёт поступает инвестиционный доход от Ханты-Мансийского НПФ (не менее 6%), а на свои взносы участник программы может получить возврат налогов ( 13%). Таким образом, выгода от внесенных на пенсионный счёт взносов составляет 119% годовых.

Эта льгота положена только работникам бюджетных учреждений Югры. Однако знают о своём праве не все.

Как рассказала в своем докладе директор Нефтеюганского филиала АО «Ханты-Мансийский НПФ» Светлана Трифонова, в Нефтеюганском районе этим правом воспользовалась треть сотрудников бюджетных учреждений. И задача руководителя – помочь остальным сотрудникам узнать о своих правах.

Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ по г.Нефтеюганску Ольга Борошко рассказала о том, что назначаемая страховая пенсия составляет обычно 30-40% от зарплаты. И это является значительным снижением уровня доходов, поэтому обязательно стоит использовать все механизмы для увеличения будущей пенсии.

«Возможно, вы слышали о концепции индивидуального пенсионного капитала, которая обсуждается сейчас в правительстве страны, - обратился к участникам конференции вице-президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Петухов, - Эта концепция означает, что будущую пенсию человек должен формировать сам. В нашем округе есть возможность получать на свои взносы еще 119%. Это, на самом деле, уникальная возможность. Ни в одном другом регионе страны у учителей, врачей и других бюджетников нет таких льгот. Наша с вами задача – рассказать об этой льготе югорчанам, вашим сотрудникам. Дать им в руки этот инструмент – программу «Две пенсии для бюджетников».

Участниками этой программы стали около 40 тысяч югорчан. Около 3 тысяч из них уже получают дополнительную пенсию. На конференции отметили несколько жителей Нефтеюганского района, которым уже назначена окружная пенсия. Среди них медсестра Нефтеюганской районной больницы Фирдаус Софрыгина. «Копить было совсем не трудно, я даже не замечала своих отчислений. А сумма на счету накопилась солидная, - рассказала Фирдаус Софрыгина, - Я помню, как однажды решила расторгнуть договор и забрать свои деньги. Наслушалась, что все это обман, никакой пенсии я не дождусь, надо забрать свои деньги скорее. Спасибо, что вы объяснили мне тогда, почему этого делать не стоит. Я не только сохранила свои деньги, я увеличила свои взносы больше, чем в 2 раза. И сейчас очень довольна своей пенсией! Я считаю, что пенсионные взносы вообще надо сделать таким неприкосновенным запасом, чтобы никто не мог их забрать, чтобы эти деньги копились именно до выхода на пенсию».

Участники конференции сошлись во мнении, что окружное пенсионное законодательство позволяет югорским бюджетникам сделать свою будущую пенсию достойной. Главное – вовремя узнать об этой льготе и воспользоваться своим правом на нее.