​МЧС: завершено обследование кемеровского торгового центра после пожара

МЧС на очередном совещании оперативного штаба спасателей заявили, что завершено обследование всех помещений сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, пишет Meduza.

Там подтвердили, что на 14:00 по Москве найдены 64 погибших, из которых опознаны 17 человек.

Глава МЧС Владимир Пучков заметил, что из-под завалов извлекли 58 из 64 погибших.

На совещании подчеркнули, что из госпитализированных пострадавших никто не умер. Их состояние не ухудшилось. Всего в больницах находятся 12 человек.