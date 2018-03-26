​СК: охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения о пожаре

Следственный комитет сообщил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пишет Meduza.

В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент «решается вопрос» о его задержании. Где он сейчас находится не уточняется.

«Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», – пишет следственный комитет в Telegram канале.