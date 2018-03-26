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​В день отравления Скрипалей у них был отключен GPS на телефонах

По данным газеты TheSun, GPS-определение местонахождения мобильных телефонов экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в день, когда они были отравлены, было отключено на несколько часов, пишет «Интерфакс».

TheSun сообщает, что GPS был отключен на протяжении четырех часов. Поэтому отследить их местоположение в тот момент было невозможно.

«Одной из самых вероятных причин могло быть то, что они собирались с кем-то встретиться и не хотели, чтобы за ними следили», – отмечает The Sun.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 115, комментариев: 0


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