Полицейские поймали сургутянина, который обманывал покупателей автозапчастей

К сургутским полицейским в прошлом году обратились трое горожан, которые пострадали от мошенника — все они были клиентами одного и того же магазина автозапчастей.

Как выяснили стражи правопорядка мужчина 1991 года рождения, работая в магазине автозапчастей, оформлял предзаказы на различные комплектующие. Подозреваемый рассказал, что официально заказы в базе не проводил, а деньги присваивал себе. Клиентам же говорил, что товар в пути. А затем уволился из магазина.

За мошенничество он может лишиться свободы сроком на пять лет.