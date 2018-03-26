​Сургутянка поблагодарила полицейских, помогших справиться с мужем-дебоширом

Сурутянка поблагодарила майора полиции Равшана Чырагова, лейтенанта Ольгу Аминову и старшего лейтенанта Татьяну Дедову за хорошую работу.
Женщина обратилась в полицию с заявлением об угрозах убийством от мужа. Полицейские в кратчайшие сроки провели проверку и возбудили уголовное дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. С супругом заявительницы была проведена профилактическая беседа, мужчину поставили на профучет как семейного дебошира.
Как живет муниципальная пресса? Главный редактор газеты «Вестник» Ирина Ленькина // ONLINE 27 марта в 15:00