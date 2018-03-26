​Некоторые телеканалы откажутся от развлекательных программ в связи с трагедией в Кемерово

Первый канал убирает из эфира развлекательные программы из-за трагедии в Кемерово, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря первого канала Ларису Крымову.

«Снимаются развлекательные программы», – сказала Крымова. Она также подчеркнула, что подробности будут позже, так как в данный момент идет переверстка сетки вещания.

Помимо первого канала, об отказе от развлекательных программ заявили холдинг «СТС Медиа» премьеры развлекательных сериалов, назначенные на понедельник, отменены. «В связи с трагическими событиями в Кемерово холдинг "СТС Медиа" выражает соболезнования родственникам погибших и объявляет об изменениях в программе вещания», – говорится в сообщении холдинга, поступившем в «Интерфакс».

Со своей стороны, РЕН ТВ также «убрал все развлекательные программы» из эфира канала в понедельник.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.