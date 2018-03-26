​СМИ: Умер бывший глава «МММ» Сергей Мавроди

По информации «МК», накануне в районе 1:00 на 63 году жизни скочался бывший глава финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди.

Он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую». Однако спасти его не удалось.

Сергей Мавроди был основателем скандально известной финансовой пирамиды «МММ». В 2003 году он был осуждён за мошенничество в особо крупном размере.