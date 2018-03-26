​Якушев провел оперативное совещание по предупреждению ЧС в ТРЦ Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел оперативное совещание в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли более 50 человек.

Он от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших: «Эта трагедия потрясла всех. В этот трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату, передаем им искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

В итоге совещания Якушев дал ряд поручений, направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового скопления.

Таким образом, главному управлению МЧС по Тюменской области рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой провести контрольные мероприятия по соблюдению в торговых и торгово-развлекательных центрах региона обязательных требований безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

А главному управлению строительства Тюменской области было поручено поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности.