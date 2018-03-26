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​Якушев провел оперативное совещание по предупреждению ЧС в ТРЦ Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел оперативное совещание в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли более 50 человек.

Он от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших: «Эта трагедия потрясла всех. В этот трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату, передаем им искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

В итоге совещания Якушев дал ряд поручений, направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового скопления.

Таким образом, главному управлению МЧС по Тюменской области рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой провести контрольные мероприятия по соблюдению в торговых и торгово-развлекательных центрах региона обязательных требований безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

А главному управлению строительства Тюменской области было поручено поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 171, комментариев: 2


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Комментарии:
Ал_
не нравится
Сегодня в 14:52
Конечно же, после трагедии начинаются совещания и "контрольные мероприятия" и получим очередное "запретить" и т.п.
Орлов Ал_
не нравится
Сегодня в 14:54
Проводят плохо. Не проводят плохо. Народу не угодишь.
Естественно, что бы избежать подобных ситуаций в нашем регионе правительство начало проверки, по моему все очевидно.

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