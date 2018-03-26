​Захарова: Россия подготовила для Великобритании «исторический сюрприз»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия подготовила для Великобритании «исторический сюрприз», сообщают «РИА Новости».

«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ, и подарок», — сказала Захарова.

По ее словам, сюрприз будет представлен на брифинге, который пройдет в четверг, 29 марта. Однако она подчеркнула, что это произойдет если «все эти материалы успеют подготовить». При этом о каких именно документах идет речь, Захарова не уточнила.