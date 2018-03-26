​Опубликован список победителей в викторине «Югре-900»

На сайте Открытый регион Югра появился список победителей в викторине «Югре-900».
В итоге было роздано 13 ценных призов:
- Автомобиль DATSUN ON-DO от компании СК-моторс номер победителя 413 026
- Автомобиль DATSUN MI-DO от компании СК-моторс номер победителя 294 279
- 1-комнатная квартира от компании Сургутстройтрест номер победителя 390 163
- 1-комнатная квартира от компании Сургутстройтрест номер победителя 244 030
- 1-комнатная квартира от компании Сургутстройтрест номер победителя 061 057
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 097 105
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 529 121
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 137 051
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 164 068
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 480 299
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 004 247
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 011 204
- 1-комнатная квартира от компании Сибпромстрой-Югория номер победителя 409 107
С полным списком подарков можно ознакомиться в документе .
Бизнес молодых в Сургуте. Владелец сервисного центра «Quick Store» Михаил Симушев // 29 марта в 15.00