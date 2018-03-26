​Пять тысяч югорчан получат единовременную выплату ко дню победы

Правительством Югры было принято решение о предоставлении ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, сообщает администрация округа.

Таким образом, получателями выплат станут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны.

«Выплаты от 1000 до 3000 рублей в зависимости от категории граждан будут осуществляться в беззаявительном порядке. Общая численность указанных категорий граждан на 1 марта 2018 года составляет 5 807 человек», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.