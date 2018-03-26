​Песков назвал невиданным хамством действия Лондона в отношении России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Великобритании в отношении России после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, являются невиданным хамством и граничат с бандитизмом, пишут «Ведомости».

«А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношения Британии с их союзниками, или еще что-то. Это скорее не наше дело. Наше дело – как справиться с этой провокацией», – сказал Песков в эфире НТВ.

Он также отметил, что президент Владимир Путин в этой ситуации сохраняет «абсолютную корректность», он сразу сформулировал свою позицию.

«Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», – напомнил Песков.