​В Россию из разных стран приходят слова сочувствия в связи с ЧП в Кемерово

Свои соболезнования выразил канцлер Австрии Себастьян Курц. Всем пострадавшим в результате пожара он пожелал скорейшего выздоровления, пишет первый канал.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд написал, что глубоко потрясен новостями из Сибири. Он выразил искренние соболезнования нашей стране.

Помимо них свои слова сочувствия переедал всему российскому народу глава МИДа Турции.

В свою очередь, соболезнования семьям погибших выразил и председатель Сената Казахстана.

Выздоровления пострадавшим при пожаре пожелал президент Азербайджана Ильхам Алиев.