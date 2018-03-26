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​В Кемерово погибли 53 человека при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» UPD. 11:40

В больницах находятся 12 пострадавших

Фото МЧС России
Фото МЧС России

Накануне в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», пишет TASS.

По последним данным следственным комитетом РФ подтверждена гибель 37 человек среди которых есть дети. По данным оперативного штаба пожаротушения, пострадали еще 47. Также 27 человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент пожар удалось ликвидировать, производится разбор завалов.

По происшествию возбужденно уголовное дело. В связи с пожаром задержаны три человека. «Задержаны трое, в том числе директор ТЦ», - заявил собеседник агентства.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьи жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» получат по 1 млн рублей.

UPD. 09:20

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове достигло 48 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

UPD. 09:40

«В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека», - сказал представитель штаба.

UPD. 11:40

В оперативном штабе также сообщили, что в больницах находятся 12 пострадавших, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

На данный момент ведутся поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий», - пояснил собеседник агентства TASS.


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Сегодня в 09:11, просмотров: 525, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 09:42
Повод вспомнить трагедию двухлетней давности, когда на Университетской 41 погибли трое человек, в том числе ребенок. Кто знает, чем закончилось расследование.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 09:52
Считаю что должны быть наказаны все те, кто согласовывал проект, кто давал разрешение на реконструкцию,
Сесть должны все те, кто подписывал акты о вводе в эксплуатацию.
вера
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Сегодня в 11:06
Какой кошмар
Александр Данилов
не нравится
Сегодня в 12:56
СМИ передают, что в качестве причин чудовищного пожара в Кемерово рассматриваются свечи, зажженные на детском празднике в торговом центре «Зимняя вишня». Еще одна версия пожара - поджог поролонового наполнителя в батутном бассейне.

Вспоминаю посещение наших сургутских торговых центров и ловлю себя на мысли, что такого рода трагедия может произойти в любом городе. Так, с 6-летней дочкой любим посещать ТЦ «Агора», развлекательный центр «Фелисити». Сургутские семьи здесь любят организовывать дни рождения для своих чад. Мягкие безопасные многоэтажные конструкции, игровые автоматы, отдельные домики для проведения с участием аниматоров веселых дней рождений, уютное кафе с демократичными ценами – все это располагает к приятному времяпровождению!

НО диву даешься, почему в таком крупном торговом центре разрешают использовать на тортах крупные бенгальские свечи с разлетающимися искрами? Не раз приходилось сидеть в кафе по соседству с такими "веселыми" семьями. Не переживают за безопасность детей ни пребывающие в чувстве праздничной эйфории родители, ни руководители развлекательного центра за свой бизнес. Несмотря на то, что эти праздничные застолья проходят на территории детского кафе, буквально в пяти шагах начинаются мягкие детские зоны, а рядом – батутный центр из поролоновых материалов, где любят отмечать дни рождения подростки. Одна искра – и поролон может за пару минут вспыхнуть на территории всего центра!

Во избежание кемеровской трагедии, наверное, стоит владельцам детских центров хотя бы запретить бенгальские свечи во время празднеств, а нам, родителям, отказаться даже от безобидных, на первый взгляд, развлечений, как свечи, которые могут привести к трагедиям с десятками и сотнями жертв.

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