​В Кемерово погибли 53 человека при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» UPD. 11:40

Накануне в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», пишет TASS.

По последним данным следственным комитетом РФ подтверждена гибель 37 человек среди которых есть дети. По данным оперативного штаба пожаротушения, пострадали еще 47. Также 27 человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент пожар удалось ликвидировать, производится разбор завалов.

По происшествию возбужденно уголовное дело. В связи с пожаром задержаны три человека. «Задержаны трое, в том числе директор ТЦ», - заявил собеседник агентства.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьи жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» получат по 1 млн рублей.

UPD. 09:20

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове достигло 48 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

UPD. 09:40

«В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека», - сказал представитель штаба.

UPD. 11:40

В оперативном штабе также сообщили, что в больницах находятся 12 пострадавших, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

На данный момент ведутся поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий», - пояснил собеседник агентства TASS.