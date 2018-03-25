​СМИ: США вслед за Великобританией намерены выслать российских дипломатов

По данным источников Bloomberg, президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны российских дипломатов, пишет «Meduza».

На данный момент нет уточнений о каком количестве дипломатов идет речь.

Согласно заявлениям источников, о новой высылке может быть объявлено в понедельник, 26 марта. Однако также отмечается, что Трамп может и отложить новые санкции в отношении российских дипломатов. Он хочет быть уверен, что аналогичные шаги предпримут европейские страны.

«Соединенные Штаты поддерживают Великобританию и порицают возмутительные действия России. Президент размышляет о том, как сделать Россию ответственной за ее действия, но пока никаких официальных объявлений нет», — Meduza приводит цитату заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха (Bloomberg (англ.яз.).