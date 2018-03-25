​Генштаб рассказал о возможных особенностях будущих войн

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов рассказал об особенностях войн, которые могут произойти в будущем, сообщает «Интерфакс».

Он считает, что в будущем помимо традиционного оружия будут использоваться робототехнические комплексы, информационные технологии и космические средства.

Кроме того, «особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации», добавил генерал. Он уверен, что изначально атаке будут подвергаться объекты экономики и система государственного управления противника.

«Это только контуры наиболее вероятной войны будущего. Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк, и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них», – заявил Герасимов.