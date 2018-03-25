​Грудинин: с усами или без усов мы с вами пойдем дальше // ВИДЕО, ФОТО

Кандидат в президенты Павел Грудинин сбрил усы, как того требовали условия пари с Юрием Дудем на результаты президентской гонки, сообщает «РБК».

На сайте КПРФ появилась видео запись, подтверждающая соответствующий факт.

Условия пари, которое было заключено во время интервью в феврале этого года, предполагали, что если кандидат наберет меньше 15%, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — Дудь сам побреется налысо.

«Я дал слово и его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получила гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше», — говорится в описании к видеозаписи.

Видео с YouTube канала КПРФ