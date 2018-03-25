​СМИ: Россия построит мост из России в КНДР

Россия намерена построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Washington Post.

Ранее в 1950-х годах через реку Туманная был перекинут Мост Дружбы, который используется для железнодорожного сообщения.

По сведениям издания Washington Post, сейчас Минвостокразивитя предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это происходит сейчас.

На данный момент проект находится на стадии обсуждения.

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что объем торговли между Россией и КНДР после введения санкций ООН существенно снизился. Соответственно в сейчас необходимость второго моста оказывается под вопросом.