​Представитель Еврокомиссии объявил о «жестких мерах» в отношении компании Facebook

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о «жестких мерах» в отношении компании Facebook, пишет «Интерфакс».

Такое заявление прозвучало в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями.

«Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», – сказала Юрова в интервью германской газете Bild, опубликованном в воскресенье.

Юрова также потребовала от Facebook официальных разъяснений в связи со сложившейся ситуацией.