​В Югре к службе будут призваны 1383 человека

В правительстве Югры прошло совместное заседание призывной комиссии округа и призывных комиссий муниципальных образований региона в режиме видеоконференцсвязи, пишет администрация округа.

По мнению председателя призывной комиссии резервного состава Ольги Белоножкиной, призывная кампания должна пройти в условиях открытости и соблюдения законодательства.

«Это общее дело. Все, что касается призыва на военную службу, главы муниципалитетов должны контролировать лично», – акцентировала она.

О готовности к проведению призыва весной 2018 года рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Югры Денис Буров.

«Штабом центрального военного округа установлено задание по призыву – 1338 человек. Военные комиссариаты, медицинские организации, муниципалитеты проводят планомерную работу по всем направлениям, готовность составляет 100 процентов», - подчеркнул Денис Буров.

Он отметил, что 24 марта пройдет проверка сборного пункта к проведению призыва. Также завершается определение перевозчиков, которые будут привозить ребят на сборные пункты.