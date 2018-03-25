​Двух футболистов сборной России оштрафовали за посиделки в баре после поражения от Бразилии

Футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер посетили бар после игры со сборной Бразилии. Тем самым нарушили график, в соответствии с которым не должны были находиться в общественном месте после полуночи, пишет «Meduza».

За это они будут оштрафованы. Как говорится в пресс-релизе РФС, их поведение «сказывается на имидже сборной» и «дает повод для ненужных разговоров».

Футболисты признали вину и извинилась.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа», — заявили футболисты.