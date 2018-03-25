​Фильм «Черная пантера» собрал рекордную кассу среди супрегеройских картин

Фильм киностудии Marvel «Черная пантера» побил очередной рекорд, став самой кассовой супергеройской картиной в истории США, пишет «Интерфакс».

По данным The Hollywood Reporter он собрал $624 млн менее чем за два месяца. Таким образом, картине удалось опередить «Мстителей», которые в 2012 году собрали $623,4 миллиона. Обе картины оказались в списке шести американских фильмов, чьи сборы достигли $600 млн долларов или перевалили эту отметку.

В мировом прокате к этому моменту «Черная пантера» собрала около $1,2 млрд.