​Заблудившийся рыбак из Белоярского района провел в тайге три дня

К полицейским Белоярского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее муж уехал на рыбалку и пропал.

Полицейские узнали, что ранним утром 40-летний мужчина отправился на рыбалку на буране в район озера Сырское поселка Сосновка Белоярского района. Приехать планировал к вечеру, но не вернулся.

Начались поисково-спасательные мероприятия. Узнав о случившемся, односельчане также подключились к поискам рыбака. Но на месте югорчанина не обнаружили. Погодные условия резко ухудшилась: усилилась метель, температура воздуха стала понижаться, стемнело. Было принято решение применить вертолет и продолжить поиски, но уже на технике, способной передвигаться по глубокому снегу.

Через время сотрудники, которые делали облет территории, сообщили, что увидели дым и палатку. По переданным координатам нашли пропавшего мужчину.

Полицейские узнали, что рыбак уехал в глубь тайги, когда решил вернуться, погодные условия ухудшились. Он пытался найти дорогу, однако все следы были заметены. Истратив почти все топливо, он решил разбить палатку и на протяжении трех дней пытался поддерживать огонь.