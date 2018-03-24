​Сургутян зовут на «Вербное воскресенье», «Пасху» и «Вороний день»

1 апреля в 10 часов на территории ИКЦ «Старый Сургут» состоится православный праздник «Вербное воскресенье». Гостей ждет ярмарка, освящение верб, мастер-классы, выставка и прочее.

Там же 8 апреля в 11 часов пройдет празднование Пасхи. Сургутяне смогут закупиться на ярмарке, принять участие в игровой программе, посетить выставку и матер-классы и освятить пасхальную снедь,

14 апреля в 14 часов в ИКЦ состоится национальный праздник коренных народов Севера «Вороний день». Тут впервые пройдет городской конкурс на лучший костюм Вороны, чествование новорожденных детей из числа коренных малочисленных народов Севера города Сургута, выступления фольклорных коллективов историко-культурного центра «Старый Сургут», обряд «Священное дерево», национальные игры, театрализованная постановка «Легенда о вороне» и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства коренных народов Югры. Также, любой желающий сможет изготовить своими руками на мастер-классе сувенирную куклу «Ворона».