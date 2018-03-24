Как сообщает пресс-служба муниципалитета, с 26 марта должность начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов занял Анатолий Коренков, ранее работавший в аналитическом отделе правового управления.
В администрации Сургута новое назначение
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 14:09, просмотров: 110, комментариев: 0
Что нового в Сургутском художественном музее?// искусствовед и директор СХМ Светлана Круглова, 28 марта в 11:30