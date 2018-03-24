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​К 9 мая некоторые югорчане получат единовременные выплаты

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан, проживающим в Югре, будет осуществлена единовременная денежная выплата.

Получателями станут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны.

«Выплаты от 1000 до 3000 рублей в зависимости от категории граждан будут осуществляться в беззаявительном порядке. Общая численность указанных категорий граждан на 1 марта 2018 года составляет 5 807 человек», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Выплата будет осуществлена до 30 апреля текущего года.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 102, комментариев: 0


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