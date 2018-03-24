​Жители МКД теперь могут заключать прямые договора с ресурсоснабжающими организациями

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, которым устанавливается, что потребитель коммунальных услуг имеет право заключать договор напрямую с ресурсоснабжающей организацией (РСО), сообщает ТАСС.

Теперь граждане могут на общем собрании собственников жилья принять решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию. Также сами ресурсники могут отказаться в одностороннем порядке от договора с УК и перейти на прямые договорные отношения с жильцами, если у УК есть задолженность в размере более двух среднемесячных объемов перед РСО.