Минздрав: мочите манту на здоровье

Пробу на туберкулез (реакция Манту) можно мочить, передает Lenta.ruслова главного внештатного специалиста-фтизиатра Минздрава России Ирины Васильевой.

«Нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», — уточнила она.

Как пояснила Васильева, рекомендация не мочить манту связана с тем, что намокшее место, как правило, вытирают. «Намочить можно, потом просто промокнуть и все. С пробой Манту все не так строго — просто нельзя раздражать кожу», — сказала медик.

В феврале бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место пробы на туберкулез. «Коллеги, не вздумайте мочить манту», — сказал он на вручении премий «За верность науке» в министерстве образования.