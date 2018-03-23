​Скоропостижно скончался врач Алексей Бородин

22 марта 2018 года на 75 году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач Российской Федерации Алексей Игнатьевич Бородин. Вся его трудовая биография – это достойный пример бескорыстного служения людям, его по праву можно назвать родоначальником стоматологической службы города Сургута.

Алексей Бородин родился 19 февраля 1944 года в Ставрополе. Еще, будучи школьником, он точно знал, что станет врачом. После окончания десятилетки Алексею пришлось два года поработать на электромеханическом заводе рабочим. В 1968 году, окончив стоматологический факультет Ставропольского медицинского института, начал работать в Сургуте, где стоматологическая служба только начала свое развитие. Ее формирование происходило параллельно с профессиональным становлением и активным участием доктора Бородина. Чем только не занимался полный сил и энтузиазма молодой врач?! Не только удалением, лечением и протезированием зубов, но и общей врачебной практикой. А чего стоили профосмотры в отдаленных стойбищах? Иногда приходилось добираться туда на оленьих упряжках и в стужу, и в распутицу.

В 1971 году Алексей Бородин организовал и возглавил первую в городе Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе стоматологическую поликлинику. Не хватало медицинского оборудования, не было горячего водоснабжения. Все было сложно. Но молодой доктор блестяще справился с поставленной задачей. Вскоре поликлиника приняла первых пациентов.

В 1978 году под руководством Бородина создается челюстно-лицевое отделение, где впервые на Тюменском Севере стали проводится сложные хирургические операции.

С 1990 года Алексей Игнатьевич Бородин – главный врач стоматологической поликлиники № 2 города Сургута. Здесь он отдавал все свои силы и десятилетиями накопленный опыт служения любимому делу.

Хирург-стоматолог высшей категории Алексей Бородин, дважды вошедший в энциклопедию «Лучшие люди России», удостоен национального ордена общественного признания заслуг и достижений граждан Российской Федерации «Почетный гражданин России» и Высшей Национальной наградой общественного признания «Орден имени Гиппократа».