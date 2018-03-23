​Сургутяне выбрали зону для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

Ранее сургутянам предлагалось выбрать одну из четырех зон для ее благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Согласно проведенному голосованию лидером стал сквер «Театральный», находящийся в районе ЖД, пишут sitv. Он набрал немногим более 800 голосов. На втором месте по популярности оказался сквер в 40 микрорайоне – 580 голосов. Далее по списку идет площадь СурГУ, ее поддержали 557 жителей Сургута. На последней позиции оказался сквер, находящийся рядом с Дворцом торжеств – 400 голосов.