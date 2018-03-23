​5700 дошкольников в апреле простятся с детским садом

К 1 сентября будет из дошкольных учреждений Сургута будет выпущено порядка 5700 детей. Как отметила в студии siapress.ruдиректор МКУ «Управление дошкольными образованиями» Елена Кадырова, это традиционная для города цифра. В прошлом году примерно столько же ребят сели за парты.

Всего же в очереди на получение места в муниципальном детском саду стоят порядка 17 тысяч детей с рождения. Большинство малышей не из льготной категории идут в сад после трех лет, тогда как льготники – с полутора.

Пока введенные за последние пять лет новые ДДУ не решают проблему своевременного предоставления дошкольного образования всем детям одновременно. На подхвате частные детские центры и группы кратковременного пребывания. Напомним, в 2017 году в микрорайоне «Александрия» появился новый сад ДС «Волчок».Как отметила Елена Кадырова, сейчас рассматривается вопрос и изучаются возможности организации групп кратковременного пребывания детей уже с года. «В период распределения мест наши специалисты стараются удовлетворить пожелание родителей о детском садике по месту жительства, но не всегда возможно предоставить место. Если есть возможность обмена, перевода, этот вопрос решается через заведующую. Кроме того, право о преимуществе братьев и сестер посещать одно ДДУ прописано в положении департамента образования», - добавила она.