Сургутян приглашают на службу в полицию // ВАКАНСИИ

УМВД России по Сургуту приглашает на службу граждан до 35 на должности:
- оперуполномоченный
- участковый уполномоченный полиции
- следователь
- дознаватель
- полицейский патрульно-постовой службы полиции
- инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД
Требования:
гражданство РФ
отсутствие судимости
служба в ВС РФ
образование не ниже среднего полного общего
По вопросам трудоустройства нужно обращаться в рабочие дни по адресу:
ул. 30 лет Победы, 17, каб. 405, 410, 412.
Тел. для справок: 76-13-40; 76-11-86; 76-11-87; 76-11-88; 76-11-93.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 16:00