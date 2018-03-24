​Не потратишь ни копейки: куда сходить 25 марта

Согласно данным анонсов на сайте муниципалитета, 25 марта бесплатно можно посетить ряд мероприятий:

11.00 – заседание читательского клуба «Эсперанто» (тема: «Иностранные языки в жизни Николая Кузнецова») 12+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

11.30 – мастер-класс «Изготовление глиняной чашки» (лепка, формовка, сушка глиняного изделия) 16+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. По предварительной записи.

11.30 – мастер-класс «Мартинички» (изготовление кукол из шерстяных ниток) 6+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. По предварительной записи.

12.00 – спортивно-развлекательная программа «Слабеет тело без дела». МПК «Горизонт», ул. Островского, 21А. Тел.: 34-32-80. Вход свободный.

12.00 – тематический день «У театральной афиши» (дню театра). Молодежно-подростковый клуб «Факел», ул. Кукуевицкого, 10/4. Тел.: 45-66-19. Вход свободный.

12.00 – творческая встреча с молодыми поэтами Сургута «Признание поэзии в любви…» 12+. Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

12.00 – заседание интеллектуально-дискуссионного клуба «Неформат» 12+. Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

12.00 – заседание клуба «Читай! Играй! Общайся!» на тему: «Читаем вместе: книги для всей семьи» 6+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

12.15 – мастер-класс в рамках клуба «Югорская радуга» (по изготовлению тряпичной куклы-вороны из ткани в технике скручивания) 6+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

13.00 – интерактивная экскурсия «На перекрестке культур». Молодежно-подростковый клуб «Романтик», ул. Пушкина, 8/2. Тел.: 31-89-35. Вход свободный.

14.00 – первое заседание клуба любителей чтения «Книжная полка» 6+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

14.00 – клуб «Book&film», видеопросмотр мультипликационного фильма «Отважный рыцарь» (Германия, Австралия, 2015 г.) 6+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

14.00 – театральная постановка «Наша хата потехами богата». Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог», ул. Мелик-Карамова, 72. Тел.: 93-69-18. Вход свободный.

15.00 – показ театральной постановки «Звезда». Молодежный центр технического моделирования «Амулет», ул. Энтузиастов, 1. Тел.: 24-90-77. Вход свободный.

15.00 – виртуальный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина (знакомство с одним из виртуальных туров, посвященных жизни и творчеству А.С. Пушкина) 12+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

15.00 – мастер-класс «Добро пожаловать в стихи» 6+. Рисование героев детских стихотворений. Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

15.15 – занятие в рамках клуба «Английский разговорный в библиотеке» на тему «Science & discoveries» 12+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

15.30 – мастер-класс по изготовлению ловцов снов «Асабикаши». Молодежный центр, ул. Просвещения, 29. Тел.: 28-07-27. Вход свободный.

16.00 – театральный вечер «Путешествие в мир искусства». Молодежно-подростковый клуб «Югра», ул. Московская, 34 Б. Тел.: 21-09-31. Вход свободный.

16.00 – беседа «Мы с моим парнем выносим друг другу мозг» (в рамках заседания клуба «Психологическая Гостиная») 16+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

17.00 – клуб «Страноведческая гостиная» (заседание на тему: «Южная Корея») 12+. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.