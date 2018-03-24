Федоровчанин украл у коллеги карту и снял с нее деньги

К полицейским Федоровского обратился гражданин 1981 года рождения. Мужчина рассказал, что работает подсобным рабочим на одном из месторождений, вблизи поселения. Из его личных вещей, которые находились в вагончике, пропала банковская карта, с которой затем было снято 11 тысяч рублей.

Полицейскими по горячим следам был установлен и задержан работник этого же предприятия, молодой человек 1997 года рождения. На момент задержания злоумышленник успел потратить деньги. Как он сам пояснил, в вещах коллеги он увидел банковскую карту, рядом лежал и пин-код. На тот момент у него как раз закончились деньги, что и стало причиной правонарушения.