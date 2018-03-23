​Двое гостей города пытались сбыть более 450 граммов гашиша

Сургутские полицейские в лесном массиве напротив одного из домов по улице Крылова задержали двух мужчин 1977 и 1992 годов рождения.

При досмотре у 41-летнего гражданина нашли пакетики с порошкообразным веществом, а у второго злоумышленника — пакетик с прессованным веществом растительного происхождения.

Обыскав места жительства подозреваемых также нашли пакеты, внутри которых находилось аналогичное спрессованное растительное вещество. Общий вес гашиша составил более 450 грамм.

Один из злоумышленников прибыл из страны ближнего зарубежья, другой из Крыма.

За свое преступление оба могут попасть за решетку на 20 лет.