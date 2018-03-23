​За прошедшую неделю мошенники оформили микрозаймы на 15 сургутян

На этой неделе к сургутским полицейским обратились 15 сургутян, которые стали жертвами мошенников.

Все потерпевшие рассказали похожие истории: им стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Стражи правопорядка выяснили, что мошенники, используя персональные данные потерпевших, в интернете оформили на их имена микрозаймы. Общий ущерб составил около 160 тысяч рублей.

Мошенников ищут.