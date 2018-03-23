​48 журналистов лишились аккредитации в Госдуме из-за «дела Слуцкого»

48 представителей СМИ лишились аккредитации в Госдуме, пишет «Интерфакс».

Это произошло в последствии отзывов рядом изданий своих корреспондентов из-за несогласия с решением комиссии по вопросам депутатской этики по «делу Слуцкого».

«Среди них 39 сотрудников медиа-холдинга РБК, семь – «Дождя» и по одному корреспонденту от Интернет-СМИ «Znak.com» и «Новой газеты», - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в аппарате Госдумы.

Как уточнили агентству, «остальные, публично заявившие об отзыве своих корреспондентов, аккредитации на постоянной основе в Госдуме не имеют».