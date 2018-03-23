​Центробанк снизил ключевую ставку еще на 0,25 процента

В пятницу Банк России ожидаемо для рынка снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.) до 7,25 процента годовых, пишут «Ведомости».

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г.», - говорится в сообщении ЦБ.