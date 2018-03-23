​Дата инаугурации Путина еще на назначена

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Кремль сделает заявление относительно даты инаугурации президента, пишет «Инетрфакс».

В связи с подведением окончательных итогов выборов президента РФ в ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, когда состоится инаугурация главы государства.

«Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду заявлять», – сказал Песков.

Напомним, что Центризбирком признал выборы действительными.