​Дата инаугурации Путина еще на назначена

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Кремль сделает заявление относительно даты инаугурации президента, пишет «Инетрфакс».
В связи с подведением окончательных итогов выборов президента РФ в ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, когда состоится инаугурация главы государства.
«Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду заявлять», – сказал Песков.
Напомним, что Центризбирком признал выборы действительными.
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