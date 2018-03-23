​Центризбирком признал выборы действительными. Путин получил 76,69 процента

Центризбирком признал выборы президента России действительными и состоявшимися, пишет Meduza.

По итоговым данным, которые были озвучены на заседании комиссии 23 марта, действующий президент Владимир Путин переизбрался на новый срок, получив 76,69% голосов избирателей.

В общем сложности он получил 56 миллионов 430 тысяч 712 человек – более половины принявших участие в выборах избирателей.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — он набрал 11,77% голосов (восемь миллионов 659 тысяч 206 избирателей). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набрал 5,65% (четыре миллиона 154 тысячи 985 избирателей).

Ксения Собчак получила 1,68% (один миллион 238 тысяч 31 избиратель), Григорий Явлинский — 1,05% (769 тысяч 644 избирателя), Борис Титов — 0,76% (556 тысяч 801 избиратель), Максим Сурайкин — 0,68% (499 тысяч 342 избирателя), Сергей Бабурин — 0,65% (479 тысяч 13 избирателей).