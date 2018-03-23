​Югорский лыжник завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях юниоров

16-летний спортсмен из г. Лянтора Алексей Шабалин успешно дебютировал на первенстве России. Ему удалось завоевать бронзу на всероссийских соревнованиях юниоров.

Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением ОДА и спорта слепых проходит с 20 по 30 марта в г. Пересвет Московской области.

В соревнованиях первенства России по лыжным гонкам принимали участие двое ребят из Югры – лянторец Алексей Шабалин и 13-летний сургутянин Роман Гамаюнов, ставший самым младшим участником юниорских забегов.

По словам тренера сборной Югры по лыжным гонкам Дениса Кобышева, показанный Алексеем на этих соревнованиях результат позволил спортсмену выполнить нормативы кандидата в мастера спорта России.

«В прошлом году Алексей Шабалин стал серебряным призером Всероссийской зимней спартакиады среди людей с инвалидностью, проходившей в г. Ханты-Мансийске. Еще два года он сможет выступать на первенстве России, затем, уверен, достойно проявит себя на чемпионатах. У лыжника большой спортивный потенциал, сейчас все зависит только от него. Юный Роман Гамаюнов пока только пробует себя в большом спорте. На чемпионате он стал девятым среди десяти спортсменов, но перспективы у него тоже хорошие и при наличии упорства и желания тренироваться высокие результаты не заставят себя ждать», – уверен тренер спортсмена.