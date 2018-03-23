​Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Робостанция Поколения М»

Региональный молодежный центр Югры совместно с компанией МТС объявляет конкурс по робототехнике «Робостанция Поколения М». Участие в нем смогут принять юные жители округа в возрасте от 6 до 13 лет.

В рамках конкурса юным конструкторам нужно будет придумать, как будут выглядеть дома будущего, и смастерить своих роботов для «умного дома».

Создатели лучших роботов будут награждены ценными призами – современными гаджетами, а также получат возможность обучения в «Робошколе» в Москве.

Чтобы принять участие в робосостязании, нужно до 20 апреля 2018 года загрузить видео созданного робота на сайт «Поколение М», а также отправить его по адресу kvantorium86@gmail.com, указав в теме письма: «Поколение М».

Лучшие участники смогут представить своих роботов и защитить проект 28 и 29 апреля на площадках Кванториума в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске соответственно.