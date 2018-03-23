​В Югре запущена первая солнечная электростанция

В Кондинском районе в деревне Никулкина состоялось торжественное открытие первой в Югре солнечной электростанции мощностью 15 кВт*ч. Выбор пал именно на Кондинский район не случайно – он является самым солнечным в регионе.

Деревня Никулкина находится в децентрализованной зоне, где отсутствуют линии электропередачи, в связи с этим электроснабжение населённого пункта происходило по установленному режиму в определённое время. Однако теперь жители деревни смогут пользоваться электричеством круглосуточно и без каких-либо ограничений.

Солнечная электростанция была построена в целях исполнения государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в автономном округе. По словам компании, занимавшейся строительством электростанции, новое оборудование способно значительно сократить затраты на выработку электроэнергии.

При этом электричество, произведённое путём солнечной генерации, является экологически безопасным: оно не загрязняет воду, почву и воздушные массы.