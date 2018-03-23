Стали известны финалисты викторины «Югре 900». Розыгрыш призов состоится 24 марта

Накануне, 22 марта, на сайте myopenugra.ru появился список проведения прямых трансляций.

Помимо этого, на сайте появился список участников викторины, которые правильно ответили на вопросы и вышли в финал. Все они поборются за призы.

Для того, чтобы найти себя в списке выберите свой город. Откройте документ и при помощи комбинаций клавиш Ctrl+F (открывается поиск) найдите свой номер.

Проведение прямых трансляций с розыгрышем призов состоится:

Время трансляции 9:00

город Нефтеюганск

город Радужный

Кондинский район

Березовский район

Нижневартовский район

Время трансляции 11:00

город Нижневартовск

город Покачи

город Мегион

город Когалым

город Урай

Время трансляции 13:00

Сургутский район

Лангепас

Югорск

Октябрьский район

Советский район

Время трансляции 15:00

Сургут

Нягань

Пыть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский район

Время трансляции 17:00